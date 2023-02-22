Andy Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Scott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Scott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Scott 19 Haziran 2000 tarihinde Castlederg şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Darren Scott şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Scott Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andy Scott'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andy Scott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Scott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andy Scott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Scott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2018 yılında Accrington St.

7 Aralık 2018 yılında Stalybridge

31 Mayıs 2019 yılında Accrington St.

20 Aralık 2019 yılında Curzon Ashton

20 Ocak 2020 yılında Accrington St.

9 Şubat 2020 yılında Radcliffe

15 Mart 2020 yılında Accrington St.

27 Ağustos 2020 yılında Larne FC

12 Ocak 2023 yılında Coleraine

Andy Scott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Scott şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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