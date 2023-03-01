Andy Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andy Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andy Smith 11 Eylül 2001 tarihinde Banbury şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Andrew John Smith şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andy Smith Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andy Smith'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Andy Smith Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/andy4smith10
http://www.instagram.com/andysmith.01/
Andy Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andy Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Hull City U21
30 Ağustos 2021 yılında Salford
13 Ocak 2022 yılında Hull City U21
14 Ocak 2022 yılında Grimsby Town
31 Mayıs 2022 yılında Hull City U21
28 Temmuz 2022 yılında Grimsby Town
31 Mayıs 2023 yılında Hull City U21
Andy Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andy Smith şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.