Andy Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Williams 14 Ağustos 1986 tarihinde Hereford şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Andrew David Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Williams Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Andy Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andy Williams'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andy Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andy Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Hereford Utd.

1 Temmuz 2007 yılında Bristol Rovers

1 Eylül 2008 yılında Hereford Utd.

1 Mayıs 2009 yılında Bristol Rovers

1 Temmuz 2010 yılında Yeovil Town

1 Temmuz 2012 yılında Swindon Town

24 Ağustos 2013 yılında Yeovil Town

31 Mayıs 2014 yılında Swindon Town

1 Temmuz 2015 yılında Doncaster Rov.

1 Temmuz 2018 yılında Northampton

29 Temmuz 2020 yılında Cheltenham

1 Temmuz 2022 yılında FC Walsall

Andy Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Williams şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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