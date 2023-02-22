Anel Sabanadzovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anel Sabanadzovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anel Sabanadzovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anel Sabanadzovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anel Sabanadzovic 24 Mayıs 1999 tarihinde Missouri şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Anel Šabanadžović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anel Sabanadzovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Anel Sabanadzovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Anel Sabanadzovic'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anel Sabanadzovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anel Sabanadzovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anel Sabanadzovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anel Sabanadzovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ekim 2016 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar

11 Ocak 2019 yılında AEK Atina

21 Ocak 2019 yılında Zeljeznicar

10 Haziran 2019 yılında AEK Atina

2 Mart 2021 yılında Zeljeznicar

30 Haziran 2021 yılında AEK Atina

13 Eylül 2021 yılında AEK Atina B

Anel Sabanadzovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anel Sabanadzovic şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Anel Sabanadzovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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