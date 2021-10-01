Anemi ne demek, TDK'ya göre Anemi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anemi ne demek? Anemi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anemi kelimesi. Peki anemi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anemi nedir, anemi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Anemi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Anemi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ANEMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anemi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anemi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre anemi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kansızlık

