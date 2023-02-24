Anes Vazda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Vazda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anes Vazda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anes Vazda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anes Vazda 24 Temmuz 1997 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anes Vazda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anes Vazda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anes Vazda'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anes Vazda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anes Vazda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anes Vazda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anes Vazda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sarajevo U19

31 Ağustos 2016 yılında NK Olimpija

19 Eylül 2016 yılında Zarica Kranj

9 Şubat 2017 yılında NK Olimpija

10 Şubat 2017 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2017 yılında Mladost Kakanj

2 Şubat 2018 yılında Travnik

4 Temmuz 2018 yılında Mladost Kakanj

10 Ağustos 2018 yılında NK Rudes

31 Temmuz 2019 yılında Mladost Kakanj

1 Temmuz 2021 yılında Zrinjski Mostar

4 Şubat 2022 yılında Radnik Bijelj.

4 Temmuz 2022 yılında Igman Konjic

Anes Vazda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anes Vazda şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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