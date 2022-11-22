Anestezi doktoru paylaştı! Kadının ağzından çıkan şey şoke etti: Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum.

Alınan bilgilere göre olay Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde 2020 yılında meydana geldi. Evinin bahçesinde uyuyan bir kadının ağzına yılan girdi. Kadın midesinde bir şeyler hareket ettiğini ifade edince durumu ailesine bildirdi. Ailesinin hastaneye götürdüğü kadın, röntgeni çekince akıl almaz bir olayla karşı karşıya kaldı.
RÖNGTEN ÇEKEN DOKTORLAR ŞOKE OLDU
Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.
CANLI OLARAK ÇIKARILDI
Görüntülerde uyutulan kadının boğazından yılanın kuyruk kısmından tutularak çekildiği görüldü. Hastaneden yapılan açıklamada yılanın canlı olarak çıkarıldığı, kadına ise zarar vermediği belirtildi.
YILAN ZEHİRLİYDİ
Yılanın zehirli bir yılan olmaması nedeniyle kadının kurtulduğu, hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edilmişti.
TEKRAR GÜNDEM OLDU
Öte yandan söz konusu görüntüler Doç. Dr. Hakan Akelma'ın sosyal medya hesabından anestezi görüntülerini paylaşmasıyla gündem oldu. Akelma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum. Şaşkınlık duymamak elde değil.
Uyutulan hastada endoskopik yöntemle çıkarılan şeye bakın" ifadelerine yer verdi.
Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum. Şaşkınlık duymamak elde değil.— Dr.Hakan Akelma ? (@hakanakelma) November 21, 2022
Uyutulan hastada endoskopik yöntemle çıkarılan şeye bakın. ???? pic.twitter.com/5WTTw4NWzX