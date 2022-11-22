Anestezi doktoru paylaştı! Kadının ağzından çıkan şey şoke etti: Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum.

Rusya'da evinin bahçesinde uyuyan bir kadının ağzına yılan girdi. Kadın ameliyata alınırken yılanın çıkarılma anı ise tedirgin etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere göre olay Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde 2020 yılında meydana geldi. Evinin bahçesinde uyuyan bir kadının ağzına yılan girdi. Kadın midesinde bir şeyler hareket ettiğini ifade edince durumu ailesine bildirdi. Ailesinin hastaneye götürdüğü kadın, röntgeni çekince akıl almaz bir olayla karşı karşıya kaldı.

Anestezi doktoru paylaştı! Kadının ağzından çıkan şey şoke etti: Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum.

RÖNGTEN ÇEKEN DOKTORLAR ŞOKE OLDU

Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.

Anestezi doktoru paylaştı! Kadının ağzından çıkan şey şoke etti: Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum.

CANLI OLARAK ÇIKARILDI

Görüntülerde uyutulan kadının boğazından yılanın kuyruk kısmından tutularak çekildiği görüldü. Hastaneden yapılan açıklamada yılanın canlı olarak çıkarıldığı, kadına ise zarar vermediği belirtildi.

Anestezi doktoru paylaştı! Kadının ağzından çıkan şey şoke etti: Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum.

YILAN ZEHİRLİYDİ

Yılanın zehirli bir yılan olmaması nedeniyle kadının kurtulduğu, hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edilmişti.

Anestezi doktoru paylaştı! Kadının ağzından çıkan şey şoke etti: Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum.

TEKRAR GÜNDEM OLDU

Öte yandan söz konusu görüntüler Doç. Dr. Hakan Akelma'ın sosyal medya hesabından anestezi görüntülerini paylaşmasıyla gündem oldu. Akelma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum. Şaşkınlık duymamak elde değil.
Uyutulan hastada endoskopik yöntemle çıkarılan şeye bakın" ifadelerine yer verdi.

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