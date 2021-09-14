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  3. Anestezi doktorundan üç kadına tecavüz skandalı! Önlük detayı gerçeği ortaya çıkardı

Anestezi doktorundan üç kadına tecavüz skandalı! Önlük detayı gerçeği ortaya çıkardı

Almanya'da anestezi doktorunun tecavüz skandalı ülke gündemine bomba gibi düştü. Doktorun narkozlu olduğunu sandığı 3 kadına tecavüz etmesi, bir kadının durumu hatırlamasıyla ortaya çıktı. Kadının polise şikayet etmesi ve doktorun önlüğündeki sperm kalıntıları akıl almaz gerçeği ortaya çıkardı.

Anestezi doktorundan üç kadına tecavüz skandalı! Önlük detayı gerçeği ortaya çıkardı

Almanya'da 43 yaşındaki bir anestezi doktoru, ameliyatın ardından 3 kadına narkozlu olduklarını sanarak tecavüz etti. Yaşana skandal kadınlardan birinin olayı hatırlaması ve polise yaptığı şikayetle ortaya çıktı. Olayda doktor ne kadar inkar etse de önlüğündeki sperm kalıntıları yaşanılan durumu açığa çıkardı.

Almanya'nın Guetersloh şehrinde bulunan Sankt Elisabeth Hastanesi'nde bir hastanede anestezi doktoru olarak görev yapan 43 yaşındaki Nils T. isimli şahıs, ameliyattan sonra yine ameliyathane içerisindeki gözlem alanına alınan 3 kadına, narkozlu olduklarını düşünerek cinsel saldırıda bulundu.

Anestezi doktorundan üç kadına tecavüz skandalı! Önlük detayı gerçeği ortaya çıkardı

KADINLARDAN BİRİ OLAYI HATIRLADI

Cinsel saldırıya uğrayan kadınlardan birinin, yaşadıklarını hatırlayıp polise şikayette bulunmasının ardından skandal patlak verdi. Hastaneye intikal eden polis ekipleri, doktorun önlüğünden ve kadınlardan alınan spermleri eşleştirdi. Doktor Nils T., olayın ardından hakkındaki iddiaları reddetti.

BİLGİSAYARINDA DA KANITLAR ÇIKTI

Daha sonra Nils T.'nin evinde inceleme gerçekleştiren ekipler, doktorun bilgisayarında başka kadınlara da aynı şekilde cinsel saldırı gerçekleştirirken çektiği görüntüler olduğunu tespit etti.

Anestezi doktorundan üç kadına tecavüz skandalı! Önlük detayı gerçeği ortaya çıkardı

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Doktor Nils T., hakkındaki suçlamaların ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen doktor, 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak. Olayın mahkemesi önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.

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