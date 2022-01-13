Anestezi ne demek, TDK'ya göre Anestezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anestezi ne demek? Anestezi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anestezi kelimesi. Peki anestezi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anestezi nedir, anestezi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANESTEZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anestezi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anestezi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre anestezi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Canlı vücudunun tümünde veya bir bölgesinde ağrı, ısı, ışık ve dokunma gibi tüm duyuların ortadan kaldırılması, duyu yitimi

- Belirli bir sinirin hasarına bağlı olarak vücutta ilgili bölgede ortaya çıkan duyu olmaması



ANESTEZİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Zavallı Hacı Ömer, dişçinin koltuğunda anestezi bile kabul etmiyor.



ANESTEZİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- anestezi bilimi

