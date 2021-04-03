Anestezi Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Anestezi Sağlık Teknikeri görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri anestezi uzmanı hekimin talimatına göre uygulama, anestezi işlerinde hekime yardımcı olma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Anestezi Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Anestezi Sağlık Teknikeri Maaşları

Anestezi Sağlık Teknikeri maaşı ortalama aylık 3.550 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Anestezi Sağlık Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için ön lisans mezunu olma şartı bulunmaktadır.

Anestezi Sağlık Teknikeri Ne İş Yapar?

Anestezi Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ameliyat olacak hastanın genel sağlık durumunu incelemek,

b) Hastanın sağlık durumunu ve vücudunun yapısını göz önünde bulundurarak gerekli anestezi (narkoz, uyutucu madde) miktarını hekimin gözetiminde belirlemek ve hastayı uyutmak,

c) Hastanın hazır olduğunu, ameliyatı yapacak hekime bildirmek,

d) Ameliyat boyunca hastanın durumunu gözlemek; yaşamı tehlikeye girdiğinde hekimle birlikte müdahale etmek,

e) Uyandırma sırasında hastanın genel sağlık durumunu kontrol etmek,

f) Cerrahi vakalarda hastaya anestezi yönünden gerekli tüm yöntemleri uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Anestezi Sağlık Teknikeri Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Anestezi Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Anestezi Sağlık Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3259.06 olarak belirlenmiştir

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