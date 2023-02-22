Anestis Vlachomitros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anestis Vlachomitros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anestis Vlachomitros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anestis Vlachomitros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anestis Vlachomitros 6 Kasım 2001 tarihinde Pefki şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ανέστης Βλαχομήτρος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anestis Vlachomitros Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Anestis Vlachomitros'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anestis Vlachomitros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anestis Vlachomitros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anestis Vlachomitros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anestis Vlachomitros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında PAS Lamia U19

1 Temmuz 2019 yılında PAS Lamia

19 Eylül 2022 yılında Olimpiakos B

Anestis Vlachomitros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anestis Vlachomitros şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

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