Angajman ne demek, TDK'ya göre Angajman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Angajman ne demek? Angajman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi angajman kelimesi. Peki angajman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre angajman nedir, angajman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANGAJMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Angajman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Angajman kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre angajman kelimesi anlamı şu şekildedir:

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