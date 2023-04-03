Ange Chiesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ange Chiesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ange Chiesa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ange Chiesa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ange Chiesa 10 Mayıs 2004 tarihinde Évry şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ange Chiesa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini management 360 yapmaktadır. Ange Chiesa, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ange Chiesa'nin Paris FC B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Ange Chiesa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ange Chiesa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Paris FC U19
1 Temmuz 2021 yılında Paris FC B
Ange Chiesa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ange Chiesa şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AS Soisy-sur-Seine (2012-2018), Évry FC (2018-2019), Paris FC (2019-)
Ange Chiesa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa U18 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.