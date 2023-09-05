Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!

Balıkesir'de 81 gün önce kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'in arama çalışmaları sürerken eşi Angela Berzeg gazetecilere yaptığı açıklamada eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğini söyledi.

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Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!

Balıkesir'de 81 gün önce kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, vatandaşlara çağrıda bulundu. Berzeg, "Onu 81 gündür bekliyoruz. Bulana 1 milyon TL ödül vereceğiz" dedi.

81 gün önce Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar devam ederken ünlü ekonomistin eşi bir çağrıda bulundu. 2 buçuk ayı aşkın bir süredir kendisinden bir haber almayı beklediklerini söyleyen Angela Berzeg, eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceklerini açıkladı.

"Onu 81 gündür bekliyoruz"

Eşinden 2 buçuk ayı aşkın süredir haber alamayan Angela Berzeg, "Bir sabah eşim, Tina ile çıktı ve kayboldu. Onu 81 gündür bekliyoruz. 1 saat sonra çıktım ve komşuma haber verdim. Eşim dönmedi dedim. Ondan sonra ormana gittik ve her tarafa baktık. Eşimden ve Tina'dan haber yoktu. Daha sonra Jandarma çağırmayı düşündük. Jandarmayı çağırdık, geldiler ve sonrasını biliyorsunuz" dedi.

Angela Berzeg, eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceklerini de söyledi.

"Alzheimer olarak teşhis edilmiş ya da hastane raporuyla netleştirilmiş bir hastalığı yok"

Ailenin avukatı Muhammet Emre Akkaş ise, "Biz konuyu Angela Hanım'ın ilettiği kadar biliyoruz. Angelina Hanımlar ivedilikle komşularına haber veriyor. Onlarla ufak bir arama yaptıktan sonra hemen jandarmayı arıyorlar. Jandarma da konuya intikal ediyor. O gün bugündür arama çalışmaları devam ediyor. Hala Korhan Bey ile alakalı müşahhas bir ihbar ya da herhangi bir sonuç yok. Korhan Bey ile alakalı aileden aldığımız bilgi, teşhis edilmiş Alzheimer hastalığının olmadığı yönünde. Yaşlılık kaynaklı unutkanlıkların ufak düzeyde olduğu yönünde. Ama teşhisi konulmuş, Alzheimer olarak teşhis edilmiş ya da hastane raporuyla netleştirilmiş bir hastalığı yok. Tina'ya 74 gün sonra ulaşıldı. Tina'nın gelişiyle alakalı hala büyük bir gizem var. Güvenlik güçlerimiz bu gizemin arkasını takip ediyor. Tina köye nasıl ulaştı, nasıl geldi? Bunlar aslında şu an çözülmesi gereken sorular. Tina mutlaka bu soruşturma içinde veya takip içerisinde önemli bir iz. Bize iletilen bilgi; Tina Angela Hanım'ın komşusuna geliyor, köpeği onlar buluyor. Söylenen bilgi herhangi bir sağlık probleminin olmadığı yönünde" dedi.

"Vatandaşlarımıza çağrımız bu konuda bizlere, güvenlik güçlerine destek olmalarıdır"

Özellikle Korhan Berzeg'in kaybolduğu bölge ve çevre illerde yaşayanlara bir çağrıda bulunan Akkaş, "Angela Hanım ve ailenin belirtmiş olduğu 1 milyon TL'lik ödül aynen devam ediyor. Şu an müşahhas bir ihbar yok. Özellikle Gönen bölgesinde, Balıkesir'de olan vatandaşlarımıza veya yakın illerde olan vatandaşlarımıza Korhan Hoca'yı bulmamıza vesile olacak herhangi bir, bilgi varsa veya Tina'nın gelişiyle, Tina ile alakalı herhangi bir bilgisi olan bir vatandaşımız var ise bunu mutlaka bulunduğu bölgedeki emniyet güçlerine, jandarmaya veya polise bildirmesi, çünkü jandarma için bu bilgiler çok kritik öneme sahip. Soruşturmayı ve takibi bunların üzerinden genişletecekler. Vatandaşlarımıza çağrımız da, bu konuda bizlere, güvenlik güçlerine destek olmalarıdır" diye konuştu.

Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!

Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!

KAYNAK: İHA

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