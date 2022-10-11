Angela Merkel, Nansen Mülteci Ödülünü aldı! Türkiye'yi övdü

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsviçre'de Nansen Mülteci Ödülüne layık görüldü. Törende bir konuşma gerçekleştiren Merkel, Türkiye hakkında övgü dolu ifadeler kulandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Angela Merkel, Nansen Mülteci Ödülünü aldı! Türkiye'yi övdü

Tüm dünyanın özellikle de Türkiye'nin derinden hissettiği mülteci krizine birçok ülke, değişen sayılarda mülteciyi ülkesine kabul etti. Bu ülkelerden biri olan Almanya, 2015-2016 yıllarında 1.2 milyondan fazla mülteci ve sığınmacıyı kabul etmişti. Bu durum dönemin başbakanı olan Angela Merkel'e Nansen Mülteci Ödülünü kazandırdı.

Angela Merkel, Nansen Mülteci Ödülünü aldı! Türkiye'yi övdü

ÖDÜLÜ YARDIMSEVER İNSANLARA ADADI

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ödül töreninde konuşan Merkel, "Benim görüşüme göre, bu onur öncelikle o zamanlar işe başlayan ve durumu yönettiğimiz, başardığımız için teşekkür etmemiz gereken sayısız insana borçluyuz" diye konuştu. Ödülü yardımsever insanlara adadığını ifade eden Merkel, görevliler ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti.

Angela Merkel, Nansen Mülteci Ödülünü aldı! Türkiye'yi övdü

TÜRKİYE'YE AYRI PARANTEZ AÇTI

Ülkelerinden uzağa gitmek istemeyen çok sayıda mülteciye Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını söyleyen Merkel, "Türkiye, Orta Doğu'dan 3,8 milyon mülteciyi ağırladı" dedi.

Türkiye'nin mülteci krizinde Almanya'dan daha büyük bir yükü üstlendiğini söyleyen Merkel, mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için sürdürülebilir çözümler bulunması gerektiğine değindi.

Merkel'e ödülünü taktim eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Merkel'in en zayıflara yardım etme politikası cesur ve örnek alınacak cinstendi" dedi.

Angela Merkel, Nansen Mülteci Ödülünü aldı! Türkiye'yi övdü

NALSEN MÜLTECİ ÖDÜLÜ NEDİR?

Adını Norveçli kaşif, bilim adamı, diplomat ve hümanist Fridtjof Nansen'den alan ödül, 1954'ten beri her yıl UNHCR tarafından mültecilerin, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin veya vatansız kişilerin korunmasına olağanüstü katkılarda bulunan bir kişi, grup veya kuruluşa verilmektedir.

KAYNAK: İHA

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