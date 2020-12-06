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  3. Angela Merkel'den koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama: ''Tünelin sonunda ışık görüyoruz''

Angela Merkel'den koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama: ''Tünelin sonunda ışık görüyoruz''

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video mesajında koronavirüse karşı geliştirilen aşılar sayesinde koronavirüsün yenilebileceğini söyleyerek ''Tünelin sonunda ışık görüyoruz'' dedi.

DW Türkçe tarafından yayımlanan habere göre Merkel'in geliştirilen aşılara olumlu baktığını koronavirüsü yenmenin birkaç ay içinde gerçekleşmeyeceğini dile getirdiklerini açıkladı.

''ARTIK TÜNELİN SONUNDA IŞIK GÖRÜYORUZ''

DW Türkçe'nin haberine göre Merkel, "Pandeminin başlamasından dokuz ay sonra nihayet artık tünelin sonunda ışık görüyoruz" ifadesini kullandı. Yakında çok sayıda aşının onay almasının beklendiğini ifade eden Almanya Başbakanı, "Sonrasında adım adım virüsü yenebiliriz" dedi.

Angela Merkel'den koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama: ''Tünelin sonunda ışık görüyoruz''

TOPLU AŞILAMALAR YAZIN BAŞLAYABİLİR

Tedarik zincirlerindeki gecikmelerden ötürü Pfizer/Biontech'in aşısının başlangıçta umulduğu kadar çok sayıda piyasaya sürülemeyeceği ortaya çıkmıştı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, aşı adayının ruhsat alması halinde ilk aşılamaların başlayabileceğini söyledi. Spahn, mart ayı sonuna kadar ülkede 10 milyon dozdan fazla aşının kullanıma hazır hale geleceğine inandığını belirtti.

t-online haber portalına bir mülakat veren Spahn, "O zamana kadar sadece Biontech'ten 11 milyon dozun alınması gerçekçi olur" dedi. Spahn, Biontech aşısına izin çıkması halinde gelecek aylarda üç ila dört milyon dozun kullanıma hazır olacağını söyledi.

Toplamda beş aşı adayının yıl ortasına kadar ruhsat alacağını tahmin ettiğini ifade eden Spahn, en geç yaz mevsiminde toplu aşılamaların başlayacağını ifade etti. Spahn, "En geç yazın toplu aşılamaların olacağı konusunda iyimserim" diye konuştu.

Okan Gül
Video Editörü


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