Angelo Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Campos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Campos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Campos 27 Nisan 1993 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ángelo Ademir Campos Turriate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Campos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angelo Campos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 25 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Angelo Campos'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angelo Campos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/angelocampos12

http://www.instagram.com/angelocampos12/

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http://www.facebook.com/angelo.campos.90

Angelo Campos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Campos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Angelo Campos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Campos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2013 yılında San Alejandro

31 Aralık 2013 yılında Alianza Lima II

1 Mayıs 2014 yılında Pacífico

31 Aralık 2014 yılında Alianza Lima II

26 Mart 2015 yılında Sport Boys

1 Temmuz 2015 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2016 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2017 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2019 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2021 yılında Carlos Stein

25 Mart 2021 yılında Alianza Lima

Angelo Campos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Campos şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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