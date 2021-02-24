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Angelo Quinto kimdir? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü?

ABD'de bir polis tarafından 5 dakika boyunca boynuna bastırarak nefessiz bırakma suretiyle evinde öldürülen Angelo Quinto, vatandaşlar tarafından Angelo Quinto kimdir? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü? sorularıyla internette bakılmaya başlandı. Biz de Angelo Quinto ile ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Angelo Quinto kimdir? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü?

Angelo Quinto kimdir? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü? başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de knouyla ilgili detayları haberimizde derledik.

ANGELO QUİNTO KİMDİR?

Anksiyete, depresyon ve paranoya rahatsızlıkları bulunduğu bilinen Angelo Quinto, annesi Cassandra Quinto-Collins ve kız kardeşi  İsabella Collins ile yaşamaktadır. Kendisi ABD'nin California eyaletinin kuzeyindeki Antioch bölgesinde eski bir ordu mensubudur. 

Angelo Quinto kimdir? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü?

ABD'de polis şiddetinin sonu gelmiyor: Angelo Quinto boğularak öldürüldü!ABD'de polis şiddetinin sonu gelmiyor: Angelo Quinto boğularak öldürüldü!

KAÇ YAŞINDA, NEDEN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

23 Aralık 2020'de aile içi şiddet ihbarıyla bir eve giden polis ekiplerinin gözaltına aldıkları sırada 5 dakika boyunca boynuna bastırarak nefessiz kalmasına sebep olan 30 yaşındaki Angelo Quinto, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Aile avukatı ise, Quinto'nun ölümünden ABD polisini sorumlu tutuyor. 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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