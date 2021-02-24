ABD'de polis şiddetinin sonu gelmiyor: Angelo Quinto boğularak öldürüldü!

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen olayda, 23 Aralık 2020'de aile içi şiddet ihbarıyla bir eve giden polis ekipleri, şüpheli gördükleri Angelo Quinto'yu gözaltına alırken 5 dakika boyunca boynuna bastırarak nefessiz kalmasına neden oldu. Olaydan 3 gün sonra, genç adam yaşamını yitirdi. Aile avukatı ise, Quinto'nun ölümünden ABD polisini sorumlu tutuyor.

CNN'in haberine göre, Avukat John L. Burris, Quinto'nun anksiyete, depresyon ve paranoya rahatsızlıkları bulunduğunu belirterek olayın yaşandığı günün detaylarını aktardı. Kız kardeşi İsabella Collins'in o gün polisi arama sebebini Quinto'nun annesine zarar vermesinden korkması olduğunu ancak bir süre sonra annesinin genç adamı sakinleştirmeyi başardığını ifade etti.

Ancak eve gelen polis ekiplerinin olayı anlamaya çalışmadan derhal Quinto'yu annesinin kollarından zorla çekerek yere yatırdığını ve o pozisyonda 5 dakika boyunca diziyle boynuna bastırdığını aktaran Burris, yaşanan olayda Quinto'nun bilincini kaybettiği ve yerel bir hastaneye kaldırıldığını, 3 gün sonra da öldüğünü anlattı.

Kız kardeş Collins'in cep telefonunun kamerasıyla yaptığı kayıtta Quinto'nun yerde hareketsiz bir şekilde yattığı ve sağlık ekiplerince sedyeye alınıp ambulansa taşınırken yüzünün kanlar içinde olduğu görülüyor. Ambulansta Quinto'ya yapılan kalp masajının da kayıtlara yansımasına rağmen polis ve emniyet amirlerinden 2 aydır konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığını belirten aile avukatının yanı sıra Contra Costa İlçe Şerif Ofisi, Quinto'nun ölüm sebebinin hala net olmadığını, konunun İlçe Bölge Savcılığı tarafından soruşturulduğunu söylemekle yetindi.