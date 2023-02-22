Angelos Angelopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Angelopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos Angelopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelos Angelopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelos Angelopoulos 19 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Αγγελόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelos Angelopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angelos Angelopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Angelos Angelopoulos'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Angelos Angelopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelos Angelopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelos Angelopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelos Angelopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2019 yılında AEK Athens U17

3 Ağustos 2020 yılında AEK Athen U19

23 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Angelos Angelopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelos Angelopoulos şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Angelos Angelopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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