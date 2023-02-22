Angelos Argyriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Argyriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos Argyriou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Angelos Argyriou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Angelos Argyriou 21 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Αργυρίου şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Angelos Argyriou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OIS yapmaktadır. Angelos Argyriou, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angelos Argyriou'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Angelos Argyriou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Angelos Argyriou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Panionios
1 Temmuz 2022 yılında Olimpiakos B
Angelos Argyriou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Angelos Argyriou şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.
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