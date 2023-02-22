Angelos Argyriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Argyriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Angelos Argyriou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Angelos Argyriou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.