Angelos Chanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Chanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angelos Chanti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Angelos Chanti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Angelos Chanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Chanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angelos Chanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Chanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos Chanti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelos Chanti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelos Chanti 7 Eylül 1989 tarihinde Pyrgos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ürdün,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Αμπντέλ Χαντί şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelos Chanti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bengal Soccer yapmaktadır. Angelos Chanti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Angelos Chanti'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelos Chanti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelos Chanti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Angelos Chanti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelos Chanti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2009 yılında Chersonisos

1 Temmuz 2010 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2015 yılında Iraklis

27 Ocak 2016 yılında OFI Girit

29 Ocak 2018 yılında Aris Selanik

10 Eylül 2018 yılında Aittitos Spaton

24 Ocak 2019 yılında FC Luftëtari

11 Eylül 2019 yılında AO Kavala

23 Ocak 2020 yılında OF Ierapetras

27 Ağustos 2020 yılında AO Egaleo

16 Ağustos 2021 yılında Panachaiki

Angelos Chanti kimdir

Angelos Chanti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelos Chanti şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Angelos Chanti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ürdün takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Angelos Chanti nereli

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