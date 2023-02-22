Angelos Gogouvitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Gogouvitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos Gogouvitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Angelos Gogouvitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Angelos Gogouvitis 1 Ağustos 2003 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Γωγουβίτης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Angelos Gogouvitis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Angelos Gogouvitis'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Angelos Gogouvitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Angelos Gogouvitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Temmuz 2020 yılında PAO U19
1 Temmuz 2021 yılında PAS U19
1 Eylül 2022 yılında AE Larisa
Angelos Gogouvitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Angelos Gogouvitis şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.
Angelos Gogouvitis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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