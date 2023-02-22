Angelos İkonomou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos İkonomou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos İkonomou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelos İkonomou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelos İkonomou 23 Ağustos 1995 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Οικονόμου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelos İkonomou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Angelos İkonomou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angelos İkonomou'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelos İkonomou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelos İkonomou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelos İkonomou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelos İkonomou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2012 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2016 yılında Waldh. Mannheim

18 Ağustos 2016 yılında Stuttgart II

7 Ağustos 2017 yılında OFI Girit

11 Eylül 2019 yılında Doxa Dramas

28 Ocak 2020 yılında Platanias

29 Eylül 2020 yılında Veria NPS

1 Temmuz 2022 yılında Panserraikos

Angelos İkonomou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelos İkonomou şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Angelos İkonomou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV Milbertshofen, FC Bayern München

Yunanistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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