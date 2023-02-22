Angelos Karatasios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Karatasios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angelos Karatasios kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Angelos Karatasios ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Angelos Karatasios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Karatasios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angelos Karatasios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Karatasios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos Karatasios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelos Karatasios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelos Karatasios 22 Haziran 1997 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Καρατάσιος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelos Karatasios Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini El. Sports Agency yapmaktadır. Angelos Karatasios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angelos Karatasios'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelos Karatasios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelos Karatasios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Angelos Karatasios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelos Karatasios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vataniakos

1 Temmuz 2014 yılında Pierikos

25 Temmuz 2015 yılında Niki Volou

5 Temmuz 2016 yılında AE Larisa

23 Ocak 2018 yılında Olimpiakos

24 Ocak 2018 yılında AE Larisa

30 Haziran 2018 yılında Olimpiakos

14 Eylül 2018 yılında Ap. Larisas

26 Ağustos 2020 yılında Diagoras

31 Ekim 2022 yılında SSU Poli

13 Ocak 2023 yılında AO Egaleo

Angelos Karatasios kimdir

Angelos Karatasios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelos Karatasios şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Angelos Karatasios nereli

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