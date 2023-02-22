Angelos Kola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Kola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos Kola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelos Kola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelos Kola 25 Ağustos 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Κόλα şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelos Kola Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angelos Kola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Angelos Kola'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelos Kola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelos Kola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelos Kola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelos Kola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AO Paleochoras

27 Temmuz 2019 yılında AEEK SYNKA

31 Temmuz 2021 yılında PAE Chania

Angelos Kola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelos Kola şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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