Angelos Liasos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Liasos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos Liasos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelos Liasos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelos Liasos 26 Mayıs 2000 tarihinde Florina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Λιάσος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelos Liasos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Angelos Liasos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 12 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Angelos Liasos'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Angelos Liasos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelos Liasos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelos Liasos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelos Liasos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2018 yılında PAS Giannina

Angelos Liasos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelos Liasos şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Angelos Liasos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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