Angelos Papasterianos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Papasterianos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos Papasterianos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelos Papasterianos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelos Papasterianos 11 Temmuz 1991 tarihinde Chalkidiki şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Παπαστεριανός şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelos Papasterianos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angelos Papasterianos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 7 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Angelos Papasterianos'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelos Papasterianos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelos Papasterianos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelos Papasterianos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelos Papasterianos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Iraklis

11 Eylül 2014 yılında Apollon 1926

25 Eylül 2015 yılında Panargiakos

20 Ocak 2016 yılında Olympiakos N.

8 Ağustos 2017 yılında AO Kavala

15 Ağustos 2018 yılında Aris Limassol

5 Ağustos 2019 yılında AO Kavala

24 Ağustos 2020 yılında PO Triglias

7 Ağustos 2021 yılında Iraklis

Angelos Papasterianos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelos Papasterianos şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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