Angelos Tasioulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Tasioulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos Tasioulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelos Tasioulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelos Tasioulis 25 Ağustos 1998 tarihinde Marousi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Τασιούλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelos Tasioulis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Angelos Tasioulis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 16 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Angelos Tasioulis'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelos Tasioulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelos Tasioulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelos Tasioulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelos Tasioulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında AE Kifisias

1 Temmuz 2017 yılında Doxa Vyronos

1 Temmuz 2018 yılında Proodeftiki

1 Ocak 2019 yılında Acharnaikos

1 Ocak 2020 yılında GAS Ialysos

1 Ekim 2020 yılında AO Egaleo

21 Eylül 2021 yılında AO Episkopi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2022 yılında PAO Rouf

Angelos Tasioulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelos Tasioulis şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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