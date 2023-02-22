Angelos Tsingaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Tsingaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos Tsingaras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelos Tsingaras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelos Tsingaras 24 Temmuz 1999 tarihinde Chalkidiki şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Τσιγγάρας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelos Tsingaras Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 17 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Angelos Tsingaras'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Angelos Tsingaras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelos Tsingaras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelos Tsingaras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelos Tsingaras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2018 yılında Panetolikos

Angelos Tsingaras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelos Tsingaras şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Angelos Tsingaras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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