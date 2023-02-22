Angelos Tsiris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Tsiris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos Tsiris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Angelos Tsiris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Angelos Tsiris 18 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Τσίρης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Angelos Tsiris Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angelos Tsiris'nin PAS Giannina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Angelos Tsiris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Angelos Tsiris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Temmuz 2018 yılında AEK Athens U17
1 Temmuz 2021 yılında PAS U19
1 Temmuz 2022 yılında PAS Giannina
Angelos Tsiris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Angelos Tsiris şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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