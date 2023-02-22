Angelos Zioulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Zioulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos Zioulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelos Zioulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelos Zioulis 1 Şubat 1995 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Ζιούλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelos Zioulis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC86 yapmaktadır. Angelos Zioulis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angelos Zioulis'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelos Zioulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelos Zioulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelos Zioulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelos Zioulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Panthrakikos U20

28 Ağustos 2014 yılında PAO U20

29 Temmuz 2015 yılında AEL L. U21

7 Ağustos 2016 yılında THOI Lakatamias

8 Ağustos 2017 yılında AOX Kissamikos

12 Temmuz 2019 yılında PAS Giannina

27 Ağustos 2020 yılında PAS Lamia

28 Ocak 2021 yılında PAE Chania

17 Ocak 2023 yılında GS Ilioupolis

Angelos Zioulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelos Zioulis şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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