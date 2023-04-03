Anha Cande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anha Cande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anha Cande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anha Cande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anha Cande 13 Ağustos 2007 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anha Cande Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anha Cande, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anha Cande'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Anha Cande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anha Cande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Porto U17
Anha Cande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anha Cande şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.