Ani Elijah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ani Elijah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ani Elijah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ani Elijah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ani Elijah {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ani Elijah Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Ani Elijah'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ani Elijah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ani Elijah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Warri Wolves FC
1 Mayıs 2021 yılında Enugu Rangers
Ani Elijah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ani Elijah şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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