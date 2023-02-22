Aniekan Ekpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aniekan Ekpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aniekan Ekpe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aniekan Ekpe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aniekan Ekpe 30 Aralık 1986 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aniekan Ekpe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aniekan Ekpe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Aniekan Ekpe'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aniekan Ekpe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aniekan Ekpe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aniekan Ekpe şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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