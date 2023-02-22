Aniekeme Okon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aniekeme Okon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aniekeme Okon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aniekeme Okon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aniekeme Okon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aniekeme Okon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aniekeme Okon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aniekeme Okon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aniekeme Okon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aniekeme Okon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aniekeme Okon 8 Mayıs 1999 tarihinde Anua, Uyo, Akwa Ibom şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Aniekeme Asuquo Okon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aniekeme Okon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMB Sports Management yapmaktadır. Aniekeme Okon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aniekeme Okon'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aniekeme Okon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aniekeme Okon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Aniekeme Okon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aniekeme Okon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında FC One Rocket

29 Ocak 2020 yılında Altay SK

11 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Kano Pillars

29 Ağustos 2022 yılında Remo Stars FC

Aniekeme Okon kimdir

Aniekeme Okon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aniekeme Okon şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Greater Tomorrow Sports Academy International

Aniekeme Okon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Aniekeme Okon nereli

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