Anıl Yolum kimdir? Kaç yaşında? Tutuklandı mı? Anıl Yolum ifadesi

İzmir'de Sezen Ünlü isimli 17 yaşındaki 5 aylık hamile kadın, 26 Mart Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında babasının evinden çıkarak ablasının yanına giderken Konak ilçesinde Güney Mahallesi 1158 sokakta Anıl Yolum isimli erkek tarafından 16 yerinden bıçaklandı ve karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.

ANIL YOLUM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? TUTUKLANDI MI?

Anıl Yolum, dini nikahlı ve 5 aylık hamile eşi Sezen Ünlü'yü 16 yerinden bıçaklayarak öldürmüştür. 24 yaşındaki Anıl Yolum polisler tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.

Henüz tutuklandığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan sosyal medya platformu Twitter'da vatandaşlar #AnılYolumTutuklansın etiketi ile çok sayıda paylaşımda bulundu.

ANIL YOLUM İFADESİ

Sezen Ünlü'yü hayattan koparan Anıl Yolum, emniyetteki ifadesinde, birlikte yaşadığı Sezen Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını, sokakta karşılaştığı Ünlü ile sosyal medyaya gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattı.