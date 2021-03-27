Ödünç aldığı araba ile kaza yapınca gözden kaybolduMakine Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıYemeksepeti hacklendi mi 27 Mart 2021? Yemeksepeti'nden hangi veriler çalındı?Danıştay, hesap işletim ücretine onay verdiGönül Dağı 27 Mart 2021 yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?Adeta eski günlerine döndü! Eminönü Meydanı ve Galata Köprüsü vatandaşlarla dolup taştı!27 Mart 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |"Dünya Kupası Grup Eleme Maçı Norveç-Türkiye" TRT 1'deYıllardır mağdur edilen kooperatif üyeleri eylem yaptı, "Bir evin beş kişiye satıldığı kesinleşti"DSÖ Deniz ve Hava Mürettebatı için aşı önceliği çağrısında bulundu!Bekir Göçer kimdir? Neden gündem oldu? Bekir Göçer olayı nedir?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Anıl Yolum kimdir? Kaç yaşında? Tutuklandı mı? Anıl Yolum ifadesi

Anıl Yolum kimdir? Kaç yaşında? Tutuklandı mı? Anıl Yolum ifadesi

İzmir'de meydana gelen olayda dini nikahlı eşini 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Anıl Yolum'a Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler gelirken Anıl Yolum kimdir? Kaç yaşında? Tutuklandı mı? sorularının yanı sıra Anıl Yolum ifadesi başlığıyla aramalarda bulunuyor.

Anıl Yolum kimdir? Kaç yaşında? Tutuklandı mı? Anıl Yolum ifadesi

İzmir'de Sezen Ünlü isimli 17 yaşındaki 5 aylık hamile kadın, 26 Mart Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında babasının evinden çıkarak ablasının yanına giderken Konak ilçesinde Güney Mahallesi 1158 sokakta Anıl Yolum isimli erkek tarafından 16 yerinden bıçaklandı ve karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetti. 

ANIL YOLUM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? TUTUKLANDI MI?

Anıl Yolum, dini nikahlı ve 5 aylık hamile eşi Sezen Ünlü'yü 16 yerinden bıçaklayarak öldürmüştür. 24 yaşındaki Anıl Yolum polisler tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.

Henüz tutuklandığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan sosyal medya platformu Twitter'da vatandaşlar #AnılYolumTutuklansın etiketi ile çok sayıda paylaşımda bulundu.

ANIL YOLUM İFADESİ

Sezen Ünlü'yü hayattan koparan Anıl Yolum, emniyetteki ifadesinde, birlikte yaşadığı Sezen Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını, sokakta karşılaştığı Ünlü ile sosyal medyaya gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattı.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT