Anılara dayanamadı! Aras Bulut İynemli ayrılık sonrası evden taşındı!

Aras Bulut İynemli ve oyuncu sevgilisi Bige Önal, gerçtiğimiz günlerde 6 senelik ilişkilerini niktalama kararı almışlardı. Tarafların bir açıklama yapmamalarının ardından gözler çifte çevrilmişti. İlk haraket kimden gelir diye beklerken, o haraket Aras Bulut'tan geldi.

EVİNDEN TAŞINDI, RIZA KOCAOĞLUNA KOMŞU OLDU

Ayrılık sonrası kendini tatile atan İynemli, TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tatilden döner dönmez Zekeriyaköy'de bulunan evinden taşındı.Cihangir'de bir daire tutan oyuncu, Çukur dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu'nun üst komşusu oldu

ARAS BULUT İYNEMLİ VE BİGE ÖNAL NEDEN AYRILDI?

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin 6 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Bige Önal ile ayrıldıkları iddia edildi. Bu haberlerin üzerine İynemli, Engin Öztürk ile gittiği Çeşme tatilinde keyifsiz halde objektiflere yakalandı. TV100'de yer alan habere göre 'Çukur' dizisi ile kariyerinde zirveyi yakalayan Aras Bulut İynemli ve meslektaşı olan sevgilisi Bige Önal'ın 6 yıllık ilişkilerini sonlandırdıkları söylendi. İynemli ve Önal çifti uzun süren birlikteliklerini daha fazla yürütememe kararı alarak ayrıldıkları iddia ediliyor.