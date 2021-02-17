Animatör-Eğlence Hizmetleri Meslek Kodu Nedir?
Animatör-Eğlence Hizmetleri Meslek Kodu ile Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper), Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi, Makine ve İmalat Mühendisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Karton Ve Mukavva Makinesi Operatörü (Yapıştırma Usulüyle) mesleği için “8143.01” kod olarak kullanılır iken Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Öğretmeni mesleği için “2321.17” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Animatör-Eğlence Hizmetleri Meslek Kodu “2659.09” olarak belirlenmiştir.
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