Anio Poci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anio Poci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anio Poci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anio Poci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anio Poci 13 Mart 1999 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Anio Poçi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anio Poci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Anio Poci, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anio Poci'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Anio Poci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anio Poci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Aetos Orfanou
12 Ağustos 2019 yılında PO Triglias
1 Temmuz 2020 yılında PAEEK Kyrenia
22 Temmuz 2021 yılında EN Paralimniou
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
9 Ocak 2023 yılında Proodeftiki
Anio Poci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anio Poci şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Anio Poci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Arnavutluk U17 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.
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