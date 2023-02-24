Anis Devedzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anis Devedzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anis Devedzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anis Devedzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anis Devedzic 26 Ağustos 1998 tarihinde Gracanica şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Anis Devedžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anis Devedzic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anis Devedzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Anis Devedzic'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anis Devedzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anis Devedzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anis Devedzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anis Devedzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2018 yılında FK Olimpik

5 Şubat 2019 yılında TOSK Tesanj

8 Ağustos 2019 yılında Zvijezda G.

21 Şubat 2020 yılında J. Bihac

8 Şubat 2021 yılında Br. Gracanica

Anis Devedzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anis Devedzic şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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