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Anita isminin anlamı nedir, Anita ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Anita ismi Nazik, zarif anlamındadır. Bu içeriğimizde Anita isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Anita isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Anita isminin anlamı nedir, Anita ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Anita isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Anita ismi ne demek, Anita ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.
Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Anita isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Anita İsminin anlamı nedir? TDK Anita anlamı:

anlamı nedir?

Anita isminin anlamı, Türk Dil Kurumunda Tanımlanmamakta olup, halk arasında  iki farklı şekilde tanımlanmıştır.

1-Nazik, zarif

2-İyiliksever.

Anita İsmi Kuranda geçiyor mu?

Anita ismi kuranda geçmemektedir.

nedir

Anita isminin kökeni:

Anita ismi İbranice kökenli bir isimdir. Türkiye'de 150 kişi tarafından  kullanılmaktadır.

Anita isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Anita isminin rengi:

Eski Gül

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Anita ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Anita isminin Harf Analizi Nedir ?

Anita ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
A : Öncü, lider, mantıklı
N : Sağduyulu, utangaç
İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı
T : Hayalperest, tembel,
A : Öncü, lider, mantıklı

Anita isminin Numerolojisi Kaçtır?

Anita ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
A : 1
N : 17
İ : 12
T : 24
A : 1
= 55 – Anita İsminin Numeroloji Toplamı 55’dir.

Anita isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Anita ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Anita isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
A: 1   N: 5   İ: 9   T: 2   A: 1 = 18
1 +  8 = 9 Kader sayısıdır

Anita isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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