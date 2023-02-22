Aniyikaye Adeleye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aniyikaye Adeleye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aniyikaye Adeleye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aniyikaye Adeleye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aniyikaye Adeleye 6 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Aniyikaye Adeleye Olamilekan şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aniyikaye Adeleye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer stars SL yapmaktadır. Aniyikaye Adeleye, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Aniyikaye Adeleye'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aniyikaye Adeleye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aniyikaye Adeleye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Bayelsa
1 Ocak 2017 yılında Ifeanyi Ubah
1 Temmuz 2019 yılında Lobi Stars
31 Ocak 2021 yılında Al-Merrikh SC
7 Ekim 2022 yılında Lobi Stars
Aniyikaye Adeleye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aniyikaye Adeleye şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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