Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre beklenen kar yağışı Ankara'ya yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürünce Ankaralılar beyaz örtü ile güne "merhaba" dedi. Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

BELEDİYELER KAR MESAİSİNE BAŞLADI

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kar yağışı ile mücadele etmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Ankara'da hava sıcaklığı 5 derece olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Ayrıca sabah saatlerinden itibaren sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere il geneli hafif kar yağışlı olacak. Öte yandan yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.