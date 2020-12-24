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  3. Ankara beyaz örtüye büründü! Kart postallık görüntüler ortaya çıktı

Ankara beyaz örtüye büründü! Kart postallık görüntüler ortaya çıktı

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaz örtüye bürüdü.

Ankara beyaz örtüye büründü! Kart postallık görüntüler ortaya çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre beklenen  kar yağışı Ankara'ya yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürünce Ankaralılar beyaz örtü ile güne "merhaba" dedi.  Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

BELEDİYELER KAR MESAİSİNE BAŞLADI

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kar yağışı ile mücadele etmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına  devam ediyor.

Ankara beyaz örtüye büründü! Kart postallık görüntüler ortaya çıktı

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Ankara'da hava sıcaklığı 5 derece olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Ayrıca sabah saatlerinden itibaren sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere il geneli hafif kar yağışlı olacak. Öte yandan  yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

Ankara beyaz örtüye büründü! Kart postallık görüntüler ortaya çıktıAnkara beyaz örtüye büründü! Kart postallık görüntüler ortaya çıktıAnkara beyaz örtüye büründü! Kart postallık görüntüler ortaya çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör


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