Ankara Çiğdemi ne demek, TDK'ya göre Ankara Çiğdemi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ankara çiğdemi ne demek? Ankara çiğdemi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ankara çiğdemi kelimesi. Peki Ankara çiğdemi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ankara çiğdemi nedir, Ankara çiğdemi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANKARA ÇİĞDEMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ankara çiğdemi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ankara çiğdemi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açık sarı renkli çiçekleri olan, parlak sarı yapraklı bir tür çiğdem

