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  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Bylock kullanıcısı 34 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Bylock kullanıcısı 34 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 34 şüpheli hakkında Ankara'da gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Bylock kullanıcısı 34 şüpheli için gözaltı kararı verildi

IHAAW095744-ASA/05-03-2019 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 34 şüpheli hakkında Ankara'da gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 23 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi. 05.03.2019 09:57:44 TSI NNNN


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