Ankara Eczacı Odası Başkanı koronavirüse yakalandı

Ankara Eczacı Odası Başkanı Tamer Ercanlı, eşinde koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine birlikte koronavirüs testi yaptırdıklarını ve sonucun pozitif olduğunu açıkladı.

Ercanlı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda test sonuçlarının pozitif olduğunu ve ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu şu cümlelerle bildirdi;

“Hafta sonu sevgili eşimde gelişen semptom nedeniyle yaptırdığımız covid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. İyileşene kadar ailemle birlikte karantinada kalıp çalışmalara evden devam edeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle”

Hafta sonu sevgili eşimde gelişen semptom nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. İyileşene kadar ailemle birlikte karantinada kalıp çalışmalara evden devam edeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. — Taner Ercanlı (@ErcanliTaner) September 7, 2020

ANKARA'YA YENİ YASAKLAR GELEBİLİR

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ankara başta olmak üzere 7 ilde görülen pandemi artışı nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun yaptığı çalışmaların ardından bir dizi önlemler planlanıyor.

Planlar arasında, salgının yayılmasının kesintiye uğraması için hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gelebileceği öğrenildi.

Bu yasaklar, salgının artış gösterdiği illerin tamamında olabileceği gibi ilçe bazlı da uygulanabilecek.

Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi.

ARTIŞIN NEDENLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın başta Ankara olmak üzere, artış yaşanan illerde bu durumun nedenlerine yönelik araştırma yaptırdığı belirtildi.

Araştırmanın, alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından fark yaratacağı belirtiliyor. Vaka sayısında artış görülen illerin hangi ilçelerinde, hangi faaliyetlere sınırlama getirileceğine buna göre karar verilecek.