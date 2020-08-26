Ankara, İzmir okul servis ücretleri 2020|Ankara ve İzmir'de servis ücretlerine zam yapıldı mı?

Velileri yakından ilgilendiren okul servis ücretleri il il açıklanmaya başladı. Ankara ve İzmir'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala okul servis ücretleri de belli oldu. İki ilde okul servis ücretlerine zamlar yapıldı. Ankara'da söz konusu ücretlerin Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası tarafından belirlendiği ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiği söylendi.

ANKARA'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2020 NE KADAR OLDU?

Başkentte 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda artış olduğunu belirten Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, geçen yıl 2 bin 30 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 2 bin 275 liraya, 2 bin 250 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 520 liraya, 2 bin 613 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 925 liraya, 3 bin 36 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 400 liraya yükseldiğini bildirdi.

Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücrette üst limitin 85 lira olacağı bilgisini veren Elmadağlı, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 67,50 lira olacağını kaydetti.

İZMİR'DE OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2020 NE KADAR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 11 ile 11,5 arasında zam yapılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı.

Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 226 liradan 250 liraya, 0-6 kilometre ücreti 277 liradan 306 liraya, 0-10 kilometre ücreti 294 liradan 325 liraya, 0-15 kilometre ücreti 348 liradan 385 liraya, 0-20 kilometre ücreti 418 liradan 462 liraya, 0-25 kilometre ücreti 469 liradan 518 liraya, 0-30 kilometre ücreti 514 liradan 568 liraya, 0-35 kilometre ücreti 537 liradan 593 liraya, 0-40 kilometre ücreti de 571 liradan 631 liraya yükseltildi.

İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2020 NE KADAR?

İstanbul için yapılacak okul servis ücreti tarifeleri eylül ayında yapılacak toplantı sonrası açıklanacak.

İstanbul'da ise Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) eylül ayında yapılacak toplantısında öğrenci servis ücretlerine ilişkin yeni fiyat tarifesinin belirlenmesi bekleniyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasına ilişkin olarak,"31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek." demişti.