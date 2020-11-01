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Ankara Keçiörengücü 1-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ankara Keçiörengücü 1-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelenin 37. dakikasında ev sahibi takım Samet Akaydın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 77. dakikada Onur Ergün'ün penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı:1-1.

Bu sonuçla  Ankara Keçiörengücü puanını 14'e, İstanbulspor ise 17'ye yükseltti. 

Keçiörengücü: Metin, Samet, Mert, Abdulkadir, Soner, Süleyman, İrfan, Burak, Cem, Barış Alper, Famoussa Kone

İstanbulspor: Alperen, Wellington, Levent, Atchom, Onur, Egehan, Melih, Diouf, Rroca, Ali, Abazaj

Onur Çelik
Spor Editörü


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