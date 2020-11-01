Ankara Keçiörengücü 1-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de 8. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelenin 37. dakikasında ev sahibi takım Samet Akaydın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 77. dakikada Onur Ergün'ün penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı:1-1.
Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü puanını 14'e, İstanbulspor ise 17'ye yükseltti.
Keçiörengücü: Metin, Samet, Mert, Abdulkadir, Soner, Süleyman, İrfan, Burak, Cem, Barış Alper, Famoussa Kone
İstanbulspor: Alperen, Wellington, Levent, Atchom, Onur, Egehan, Melih, Diouf, Rroca, Ali, Abazaj