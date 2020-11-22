Ankara Keçiörengücü 6-0 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

Stat: Aktepe

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Furkan Ürün

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin (Dk. 57 Fatih Selimhan Solmaz), Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 64 Erdal Öztürk), Uğur Utlu, İrfan Akgün (Dk. 76 Mustafa Ilır), Cem Ekinci, Barış Alper Yılmaz (Dk. 57 Dodoo), Manaj (Dk. 77 Kone)

Akhisarspor: Lukac, Alperen Babacan, Musa Nizam, Göksu Mutlu (Dk. 46 Onurcan Güler), Rotman, Taha Yalçıner (Dk. 83 Gökmen Aydoğdu), Vrsajevic, Kadir Keleş, Çekdar Orhan (Dk. 74 Bora Yılmaz), Hadzic (Dk. 46 Mert Efe Çölbeyi), Ali Kaan Güneren (Dk. 89 Oğuzcan Kesgin)

Goller: Dk. 18 ve Dk. 33 Manaj, Dk. 45+1 ve Dk. 82 Cem Ekinci, Dk. 54 Barış Alper Yılmaz, Dk. 80 Dodoo (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 36 Hadzic, Dk. 58 Musa Nizam (Akhisarspor)

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Akhisarspor'u farklı bir skorla 6-0 mağlup etti.